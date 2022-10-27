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Bolada

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 130 milhões

Ninguém acerta as seis dezenas, e Mega-Sena acumulou novamente. Próximo sorteio ocorre no sábado (2)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 out 2022 às 08:54

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 08:54

Mega-sena sorteia prêmio de R$ 31 milhões
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 130 milhões Crédito: Reprodução
O concurso 2.533 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (26) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 17 - 18 - 20 - 37 - 45 - 53.
O próximo concurso (2.534), no sábado (2), deve pagar prêmio de R$ 130 milhões.
Notícias relacionadas:Saiba quais são as probabilidades de ganhar na Mega-Sena.A quina teve 134 ganhadores e cada um vai receber R$ 59.636,65. Os 11.048 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.033,32.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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