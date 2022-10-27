Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 130 milhões Crédito: Reprodução

O concurso 2.533 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (26) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 17 - 18 - 20 - 37 - 45 - 53.

O próximo concurso (2.534), no sábado (2), deve pagar prêmio de R$ 130 milhões.

Notícias relacionadas:Saiba quais são as probabilidades de ganhar na Mega-Sena.A quina teve 134 ganhadores e cada um vai receber R$ 59.636,65. Os 11.048 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.033,32.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.