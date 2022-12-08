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Ninguém acertou

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 125 milhões

Nenhum apostador acertou os seis dígitos do prêmio principal, que acumulou para R$ 125 milhões

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 11:03

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 dez 2022 às 11:03
Bilhete da Mega-Sena
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 125 milhões Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O concurso 2.546 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (10) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 03 - 23 - 28 - 34 - 38 - 48.
O próximo concurso (2.5347), no sábado (10), deve pagar prêmio de R$ 125 milhões.
A quina teve 128 ganhadores e cada um vai receber R$ 49.345,74. Os 9.138 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 987,43.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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