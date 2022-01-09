Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 11 milhões

O concurso 2.442 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (8) à noite, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 02 - 07 - 09 - 25 - 41 e 49.

O próximo concurso (2.443), na quarta-feira (12), deve pagar o prêmio de R$ 11 milhões.

A quina teve 63 ganhadores e cada um vai receber R$ R$ 31.638,77. Os 4.651 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 612,23.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.