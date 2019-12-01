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Concurso 2.212

Mega-Sena acumula e prêmio vai para a casa dos R$ 50 milhões

As seis dezenas sorteadas foram: 23 - 26 - 51- 52 - 53 - 58. A Quina teve 61 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 56.566,09.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 14:18

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 14:18

O sorteio realizado na noite deste sábado (30) não teve acertadores Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.212, realizado na noite deste sábado (30) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou.
Veja as dezenas sorteadas: 23 - 26 - 51- 52 - 53 - 58.
A quina teve 61 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 56.566,09. A quadra teve 5.215 apostas ganhadoras; cada um ganhará R$ 945,22.
O próximo concurso (2.213) será na quarta-feira (4). O prêmio é estimado em R$ 50 milhões.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

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