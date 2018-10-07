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Acumulou!

Mega-Sena acumula e prêmio do próximo concurso vai a R$ 23 milhões

As seguintes dezenas foram sorteadas: 12 - 21 - 25 - 37 - 38 - 49
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 10:40

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 10:40

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.085 da Mega-Sena Crédito: Divulgação
Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.085 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (06), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Itapiranga, em Santa Catarina. As seguintes dezenas foram sorteadas: 12  21  25  37  38  49.
De acordo com a Caixa, o prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em. R$ 23 milhões.
A quina registrou 64 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 36.356,37. A quadra teve 4.786 acertadores; cada um receberá 694,52.
O sorteio do concurso 2.086 será na próxima quarta-feira (10). As pessoas poderão fazer suas apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
> Não dá para driblar a economia

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