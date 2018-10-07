Mega-Sena acumula e prêmio do próximo concurso vai a R$ 23 milhões

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.085 da Mega-Sena Crédito: Divulgação

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.085 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (06), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Itapiranga, em Santa Catarina. As seguintes dezenas foram sorteadas: 12  21  25  37  38  49.

De acordo com a Caixa, o prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em. R$ 23 milhões.

A quina registrou 64 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 36.356,37. A quadra teve 4.786 acertadores; cada um receberá 694,52.