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Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 40 milhões

Mais de 100 apostadores acertaram cinco dezenas

Publicado em 14 de Março de 2021 às 12:38

Publicado em 

14 mar 2021 às 12:38
mega sena
Prêmio do próximo concurso está previsto em R$ 40 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2352 da Mega-Sena, ontem (13), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 40 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 09 - 17- 38 - 41 - 49 -55. De acordo com a Caixa, foram registradas 102 apostas ganhadoras da Quina, com prêmio de R$ 31.309,46 para cada apostador.
Outras 5.124 apostadores acertaram quatro dezenas, com prêmios de R$ 890,36.
O próximo concurso (2352) será realizado na quarta-feira (17), às 20 horas (horário de Brasília), e pode ser conferido, ao vivo, pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.
As apostas podem ser feitas até as 19h de quarta-feira em qualquer casa lotérica. A aposta mínima (6 números) custa R$ 4,50.
As informações são da Agência Brasil

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