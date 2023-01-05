Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 7,5 milhões no sábado (7)

loteria - volate - mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (4) o concurso 2551 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (7), é de R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram 01 - 25 - 29 - 43 - 46 - 48.

Segundo a Caixa, 49 apostas acertaram cinco números e vão receber um prêmio de R$ 35.909,19 cada uma. Outros 2.428 bilhetes fizeram quatro números e vão levar R$ 1.035,27 cada um.

A aposta simples da Mega-Sena (com seis números) custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou no site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números é de 1 em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para 1 em 7,1 milhões.

No último concurso de 2022, da Mega da Virada, cinco apostadores acertaram as seis dezenas e têm direito a um prêmio de R$ 108,3 milhões cada um. Um deles fez a aposta por canal eletrônico, e os demais são de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP).

COMO JOGAR NA MEGA-SENA?

PELO SITE

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega da Virada, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

PELO APLICATIVO

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não