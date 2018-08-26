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Boa Sorte

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões na quarta-feira

o valor seria suficiente para adquirir mais de 15 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localizações do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 12:24

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 12:24

Mega-sena Crédito: Reprodução
A Mega-Sena irá sortear um prêmio de R$ 40 milhões nesta quarta-feira (29). Ninguém acertou as últimas seis dezenas (10 - 12 - 13 - 20 - 22 e 54) sorteadas neste sábado (25) e o valor acumulou.
De acordo a Caixa Econômica Federal, o prêmio de R$ 33 milhões acumulou e deve chegar a R$ 40 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (29).
A Quina (cinco acertos) teve 135 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 21.303,29 cada.
A Quadra (quatro acertos), registrou 8.860 apostas ganhadoras, e pagou R$ 463,71 para cada acertador.

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