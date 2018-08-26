Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões na quarta-feira

Mega-sena Crédito: Reprodução

A Mega-Sena irá sortear um prêmio de R$ 40 milhões nesta quarta-feira (29). Ninguém acertou as últimas seis dezenas (10 - 12 - 13 - 20 - 22 e 54) sorteadas neste sábado (25) e o valor acumulou.

De acordo a Caixa Econômica Federal, o prêmio de R$ 33 milhões acumulou e deve chegar a R$ 40 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (29).

A Quina (cinco acertos) teve 135 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 21.303,29 cada.