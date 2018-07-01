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Prêmio

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 21 milhões no próximo sorteio

Confira as seis dezenas sorteadas neste sábado (30)

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 18:39
O concurso 2.048 da Mega-Sena será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa que está na Praça de Eventos na cidade de Goiás (GO) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.054 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (30) em Campina Grande (PB). O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 21 milhões e o sorteio será nesta terça-feira (01).
As últimas dezenas sorteadas foram: 04 - 07 - 12 - 22 - 26 - 39.
A quina teve 80 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 20.194,81. Outras 5.237 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 440,70.
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) desta terça-feira (03), em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

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