Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 21 milhões no próximo sorteio

O concurso 2.048 da Mega-Sena será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa que está na Praça de Eventos na cidade de Goiás (GO) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.054 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (30) em Campina Grande (PB). O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 21 milhões e o sorteio será nesta terça-feira (01).

As últimas dezenas sorteadas foram: 04 - 07 - 12 - 22 - 26 - 39.

A quina teve 80 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 20.194,81. Outras 5.237 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 440,70.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) desta terça-feira (03), em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.