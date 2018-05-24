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Prêmio

Mega-Sena acumula, e pode pagar R$ 10 milhões no próximo sorteio

Confira as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (23)

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 00:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 00:41
Crédito: Divulgação
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.043 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira, em Fernandópolis (SP). Com isso, o sorteio da Caixa Econômica Federal a ser realizado no sábado deve pagar cerca de R$ 10 milhões ao vencedor. Os números sorteados foram: 21 - 38 - 53 - 56 - 57 - 58.
A quina saiu para 19 apostas, que levaram R$ 88.579,73 cada uma. Outros 2.258 apostadores acertaram a quadra e poderão sacar o prêmio no valor de R$ 1.064,79.
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A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.
 

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