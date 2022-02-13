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Sorteio

Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 12 milhões na quarta (16)

Nenhum jogador acertou as seis dezenas do Concurso 2.453 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (12), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 14:38

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 fev 2022 às 14:38
Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Nenhum jogador acertou as seis dezenas do Concurso 2.453 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (12), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio principal estava estimado em R$ 7 milhões, e os números sorteados foram 10, 14, 15, 24, 34 e 44.
A quina, em que o jogador acerta cinco números, teve 63 apostas ganhadoras e pagará a cada um, R$ 35.542,46. Na quadra, que teve 3.892 acertadores, cada um receberá R$ 821,89
As dezenas do Concurso 2.454 serão sorteadas na próxima quarta-feira (16). Se houver acertadores dos seis números, eles poderão dividir prêmio estimado em R$ 12 milhões.

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