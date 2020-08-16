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Loteria

Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 33 milhões na quarta

96 apostadores acertaram a quina; outros 4.532 acertaram a quadra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 09:33

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 09:33

Mega-Sena
Mega-Sena está acumulada Crédito: Divulgação
Realizado na noite deste sábado (15), em São Paulo, o concurso de número 2.290 da Mega-Sena não teve nenhum acertador das 6 dezenas, e o prêmio máximo foi acumulado. Para o próximo concurso, cerca de R$ 33 milhões de reais serão sorteados para os apostadores.
As dezenas sorteadas no concurso foram: 05 - 18 - 36 - 44 - 57 - 60
A loteria teve 96 apostas que acertaram a quina - 5 das 6 dezenas sorteadas - e, para esses sortudos, a Caixa pagará o valor bruto de R$ 25.025,89, sem os impostos a serem descontados.
Outras 4.532 apostos acertaram a quadra - 4 dos 6 números sorteados, e levaram R$ 757,30 cada.
O próximo sorteio acontece na quarta-feira (19), e está programado para as 20h. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube, e pode ser acessado no canal da Caixa.
As informações são da Agência Brasil

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