Mega da Virada vai pagar mais de R$ 300 milhões, revela Caixa Crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal

As apostas da Mega da Virada superaram as expectativas e o concurso mais esperado do ano vai oferecer um prêmio maior que R$ 300 milhões. A Mega da Virada será sorteada nesse domingo (31), a partir das 20h50 (horário de Brasília), no estúdio da TV Globo, e será transmitido ao vivo pela emissora. As apostas podem ser feitas até as 14h deste domingo.

Os R$ 300 milhões, se aplicados integralmente na poupança, renderiam ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,3 milhão. Caso o sortudo prefira investir em bens, a bolada é suficiente para comprar 130 imóveis no valor de R$ 2,3 milhões cada, ou 20 iates de luxo.

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) deste domingo (31) em qualquer lotérica do Brasil. A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega Sena.