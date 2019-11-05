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Sorteio

Mega acumula e vai pagar R$ 60 milhões

O prêmio está acumulado há seis sorteios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 08:20

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 08:20

mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (4) o concurso 2.204 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 01 - 28 - 29 - 32 - 35 - 56. O prêmio está acumulado há seis sorteios, e o banco estima pagar R$ 60 milhões no próximo concurso.
A quina teve 76 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 45.148,15. Já a quadra teve 5.847 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 838,34 para cada uma.

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De acordo com a Caixa, o ganhador tem 90 dias corridos, após o sorteio, para sacar o prêmio. Caso o sortudo não compareça em uma agência no prazo estabelecido, o valor é repassado ao Tesouro Nacional e investido no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).
Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas, na Mega-Sena, pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta-corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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