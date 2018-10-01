Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Medo de queda na rua por defeito de calçada atinge 43% dos idosos
Pesquisa

Medo de queda na rua por defeito de calçada atinge 43% dos idosos

Coordenadora do trabalho, professora Maria Fernanda Lima Costa afirma que não esperava resultados tão desfavoráveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 15:14

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 15:14

Pesquisa mostra que 43% da população brasileira acima de 50 anos tem medo de cair na rua por causa de defeitos nas calçadas Crédito: Nilton Fukuda
Pesquisa coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz de Minas mostra que 43% da população brasileira acima de 50 anos tem medo de cair na rua por causa de defeitos nas calçadas, 30% diz viver em regiões muito inseguras e 6% já teve sua casa invadida. "Não esperávamos resultados tão desfavoráveis", afirmou a coordenadora do trabalho, a professora Maria Fernanda Lima Costa. A pesquisadora destaca que, com o envelhecimento da população, a questão urbana assume uma importância primordial.
Batizado de Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, o trabalho integra uma rede internacional de grandes estudos sobre o envelhecimento. No País, ele foi feito a partir da entrevista de pessoas com mais de 50 anos em 70 municípios de todas as regiões.
Os resultados impressionam sobretudo pelo fato de 85% da população idosa viver em áreas urbanas. "A cidade precisa garantir condições adequadas para essa população, o Brasil está devendo isso", completa.
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, reconheceu o problema. "Sabemos que isso é realidade, as calçadas são inadequadas. É necessário o diagnóstico para que todos nós possamos tomar as medidas." O receio de cair reduz a mobilidade da pessoa com mais idade, afeta sua independência e aumenta sua fragilidade. Estudos mostram que, quanto maior o sedentarismo do idoso, maior o risco de ele sofrer quedas.
O estudo mostra ainda que o envelhecimento da população brasileira é desigual. Pessoas com mais escolaridade se exercitam mais e as proprietárias de maior número de bens domiciliares têm maior chance de ter um controle adequado de hipertensão. Para a coordenadora do trabalho, os resultados apontam a necessidade de políticas que permitam proteger essa população. O levantamento destaca ainda a necessidade de se investir na melhoria das condições da saúde para ampliar a longevidade no trabalho. A pesquisa deixa clara, por exemplo, a relação entre a presença de doenças crônicas e o recebimento precoce de aposentadorias e pensões.
Questionado sobre a redução da idade mínima para previdência, Occhi afirou que "qualquer atividade exercita o corpo, a mente e o espírito". Para ele, a mudança na regra da previdência está atrelada ao fato de a expectativa de vida do brasileiro ter aumentado. "Cálculos atuariais são feitos. Qualquer cidadão ainda em atividade tem uma qualidade de vida melhor."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados