Servidores trabalham na instalação das urnas eletrônicas Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Espírito Santo (Sinpojufes) enviou um ofício ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Annibal de Rezende Lima, solicitando que sejam tomadas providências para resguardar e proteger os trabalhos dos servidores da Justiça Eleitoral, que foram vítimas de ataques e ofensas durante suas atividades de trabalho no primeiro turno das eleições de 2018.

Your browser does not support the audio element. Medo de ataques, servidores da Justiça Eleitoral pedem mais segurança

No documento, o presidente Wilmar Miranda argumenta que no pleito está havendo "uma inaceitável onda de propagandas que tentam colocar sob suspeição todos os avanços obtidos com o esforço de servidores e administração da Justiça Eleitoral no Brasil", e manifestou a preocupação do conjunto de servidores. Segundo ele, foram verificados com frequência casos de injúrias, ameaças, desacato e desrespeito, que chegaram ao conhecimento da entidade de representação.

como mostrou a coluna Leonel Ximenes, a chefe do Cartório da 2ª Zona Eleitoral (Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua) foi nesta quarta-feira (10) à Polícia Federal registrar uma ocorrência contra eleitores. Ela se diz vítima da ação truculenta de alguns pessoas que reclamavam de supostas fraudes na votação do último domingo, e foi filmada por alguns eleitores, que a chamaram de "mentirosa". O vídeo foi postado em um grupo de Facebook com mais de 5 mil integrantes. Em um dos casos,a chefe do Cartório da 2ª Zona Eleitoral (Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua) foi nesta quarta-feira (10) à Polícia Federal registrar uma ocorrência contra eleitores. Ela se diz vítima da ação truculenta de alguns pessoas que reclamavam de supostas fraudes na votação do último domingo, e foi filmada por alguns eleitores, que a chamaram de "mentirosa". O vídeo foi postado em um grupo de Facebook com mais de 5 mil integrantes.

A situação dos servidores, segundo Wilmar, causou perplexidade e apreensão quanto a possíveis desdobramentos. Além das inúmeras fake news que largamente circularam nas mídias sociais, ele relata até mesmo constrangimentos do trajeto dos servidores de suas casas para o local de trabalho em virtude de estarem vestindo camisas da Justiça Eleitoral.

Por conta disso, pediu que a instituição proporcione a devida segurança aos servidores e convocados nas seções eleitorais, e que os cartórios responsáveis pela estrutura central de cada zona eleitoral tenha reforçado seu aparato, com aumento do efetivo de segurança disponível e a criação de mecanismos ágeis de comunicação dos responsáveis pelos cartórios com os canais de segurança.

O sindicato também pediu a intensificação de campanhas de esclarecimento quanto à necessidade de respeito ao trabalho dos servidores, e a lisura do processo eleitoral e a comunicação direta com os candidatos, partidos e demais atores do processo eleitoral sobre o crime eleitoral ao divulgar fake news relacionadas ao processo eleitoral.