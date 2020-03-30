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Covid-19

Médico Roberto Kalil Filho vai para isolamento, suspeita de coronavírus

O cardiologista tem entre seus pacientes os ex-presidentes Lula, Michel Temer e D?ilma Rousseff.

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:34
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
O médico Roberto Kalil Filho se afastou de seu consultório e das atividades o InCor e no Hospital Sírio Libanês por estar com suspeita de ter sido infectado pelo coronavírus.
Ele acordou com febre nesta segunda-feira (30) e decidiu fazer os exames. Estava também com tosse.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Estou isolado, aguardando o resultado, que deve sair amanhã", disse o cardiologista à reportagem. Segue atendendo os pacientes por telefone e examinando deles os exames por computador.
Na semana passada, Kalil teve contato, por exemplo, com o gastroenterologista Raul Cutait, que está internado no Sírio com Covid-19.
O cardiologista tem entre seus pacientes os ex-presidentes Lula, Michel Temer e D?ilma Rousseff.
Ele enviou uma mensagem de texto em que detalha a situação: "Escrevo esta mensagem para dizer que posso estar com o novo coronavírus. Na manhã de hoje, acordei febril. Com um quadro de tosse e febre, procurei imediatamente ajuda médica, fiz o teste e aguardo o resultado. Como precisa ser feito, respeito o isolamento.Estou bem. Apesar de isolado, sigo com o trabalho, tenho acesso pelo computador aos exames dos meus pacientes. Estudo caso a caso e, por telefone, discuto procedimentos mais adequados com a equipe. Caso meu exame seja positivo, espero ficar bem logo para retomar o mais rápido possível minhas atividades no InCor, no Hospital Sírio-Libanês e no consultório".

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