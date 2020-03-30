Médico Roberto Kalil Filho vai para isolamento, suspeita de coronavírus

Ele enviou uma mensagem de texto em que detalha a situação: "Escrevo esta mensagem para dizer que posso estar com o novo coronavírus. Na manhã de hoje, acordei febril. Com um quadro de tosse e febre, procurei imediatamente ajuda médica, fiz o teste e aguardo o resultado. Como precisa ser feito, respeito o isolamento.Estou bem. Apesar de isolado, sigo com o trabalho, tenho acesso pelo computador aos exames dos meus pacientes. Estudo caso a caso e, por telefone, discuto procedimentos mais adequados com a equipe. Caso meu exame seja positivo, espero ficar bem logo para retomar o mais rápido possível minhas atividades no InCor, no Hospital Sírio-Libanês e no consultório".