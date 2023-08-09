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No Mato Grosso do Sul

Médico foi morto por cobrar dívida de R$ 500 mil de estelionatários, diz polícia

A Polícia Civil de Dourados (MS) prendeu quatro pessoas suspeitas de compor esquema de estelionato. Conforme investigação, Gabriel Rossi, de 29 anos, também fazia parte do grupo que aplicava golpes financeiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2023 às 05:15

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 05:15

O médico encontrado com os pés e mãos amarrados, em Dourados (MS), foi torturado e morto por cobrança de dívida de cerca de R$ 500 mil, explicou a polícia nesta terça-feira (8)
Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, estaria cobrando o valor por serviços prestados a uma integrante de quadrilha de estelionatários. A mulher, identificada como Bruna, era amiga dele e devia cerca de R$ 500 mil ao médico. A polícia suspeita que ele ameaçou entregá-los caso não recebesse o valor.
Médico é encontrado morto com pés e mãos amarrados em MS após ficar uma semana desaparecido
Médico foi encontrado morto com pés e mãos amarrados em MS após ficar uma semana desaparecido Crédito: Redes sociais/Reprodução
Bruna, então, contratou três homens, pagando aproximadamente R$ 50 mil a cada um deles, além de arcar com os custos da viagem de ida e volta de Minas Gerais a Mato Grosso do Sul. Os suspeitos chegaram ao estado de ônibus e foram embora de avião, com passagens compradas no dia do crime.
Apesar de ter coordenado o crime, Bruna não teria ido até a casa onde o médico foi morto, segundo a polícia. Gabriel foi possivelmente atraído para o local para encontrar um conhecido da amiga e passar para ele contato de um fornecedor de drogas.
De acordo com a polícia, Gabriel fazia parte do esquema de estelionato desde a faculdade. O delegado, porém, garante que o médico não fez "nenhuma condução fraudulenta na atividade de medicina".
"A participação dele era de ponta. Ele fazia parte da fraude de cartões e de benefícios de pessoas mortas. Para isso, pegava documentos de terceiros, usava sua foto, e ia até o banco fazer saques, e depois repassava para a quadrilha", explicou o delegado Erasmo Cubas.
"Ele entrou no esquema muito antes de se formar, durante a faculdade. O lucro do médico nos esquemas não temos como precisar, mas não deve ser alto porque ele não tinha nenhum patrimônio que indicasse isso", disse o Delegado Erasmo Cubas.

Médico foi torturado, estrangulado e não morreu na hora

O médico teria sido torturado e enforcado com fios, além de ter tido um objeto perfuro-cortante introduzido na garganta, causando dilaceração. Uma meia também foi colocada na boca de Gabriel: "para não gritar, uma típica ação de tortura", disse o delegado.
"As marcas no corpo indicavam asfixia. (...) A perícia medica mostrou que ele teria agonizado por 48 horas ou mais, até realmente morrer. Os suspeitos o deixaram lá, achando que estava morto. Mas, quando foi encontrado, o corpo não tinha sinais de 7 dias de morte. A perícia mostrou que ele estava morto há 3 ou 4 dias", detalhou o delegado.
Após a morte, Bruna passou a controlar o celular e contas de Gabriel. Ela teria inventando diversas histórias para enganar amigos e familiares do médico, incluindo tráfico de drogas e ameaças da polícia, para evitar que as pessoas procurassem a corporação.
"A pessoa que pegou o celular foi a Bruna, e ela tem muita expertise para golpe. Ela leu tudo, todas as conversas dele, e era amiga dele. Então criou vários contextos para que os amigos não fossem na polícia, falando que tava ele estava sendo ameaçado por policiais", detalhou o delegado.
Os suspeitos foram detidos em Pará de Minas (MG), a mais de 1,3 mil km de onde o crime aconteceu. As prisões aconteceram em uma ação conjunta das Polícias Civis de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto e com os pés e mãos amarrados, cerca de uma semana após desaparecer. A última vez que ele tinha sido visto foi no dia 26 de julho, após sair do trabalho no Hospital da Cassems, em Dourados, a 232km de Campo Grande.
Como o médico não compareceu a dois plantões que deveria cumprir, na sexta-feira (28) e no sábado (29), familiares e amigos desconfiaram. A família registrou formalmente o desaparecimento no dia 2 de agosto.
As buscas por Gabriel começaram pelo carro dele, já que o médico estaria conversando com amigos e familiares por mensagens no celular.
Uma mulher ligou para a polícia após desconfiar de um carro parado na frente de uma casa há muitos dias. Ao ver um jaleco dentro do veículo, ela se aproximou da residência e notou cheiro forte e moscas no imóvel.
O corpo de Gabriel já estava em decomposição, em cima de uma cama, e com pés e mãos amarrados. O médico ainda estava com a roupa que usava na última vez que foi visto, e tinha ferimentos na cabeça, segundo informações da polícia. A casa onde o corpo foi encontrado era alugada por temporadas.

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