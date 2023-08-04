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Mato Grosso do Sul

Médico é encontrado morto com pés e mãos amarrados após desaparecer

Gabriel Paschoal Rossi era gaúcho e se formou em Medicina em março passado na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Ele trabalhava numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Mato Grosso do Sul
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2023 às 05:51

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 05:51

Um médico de 29 anos que estava desaparecido desde o dia 29 de julho foi encontrado morto em uma casa em Dourados, em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, 3. Ele estava deitado em uma cama, com as mãos e os pés amarrados e vestindo o jaleco que trajava na última vez em que trabalhou. Não havia mais ninguém na casa, que é alugada por temporada.
Gabriel Paschoal Rossi era gaúcho e se formou em Medicina em março passado na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Ele trabalhava numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nos hospitais da Vida e Cassems.
Médico é encontrado morto com pés e mãos amarrados em MS após ficar uma semana desaparecido
Médico é encontrado morto com pés e mãos amarrados em MS após ficar uma semana desaparecido Crédito: Redes sociais/Reprodução
Rossi estava desaparecido desde o dia 29, depois de encerrar um dia de trabalho no hospital Cassems. A família registrou o desaparecimento e a polícia fazia buscas.
Nesta quinta-feira, uma pessoa acionou a Polícia Militar para informar que desde o dia 26 notara um carro estacionado em frente a uma casa e na terça-feira sentiu um cheiro forte vindo de dentro da residência, que não tinha movimento nenhum.
Os policiais foram ao local e constataram que o carro era de Rossi. Ao entrar na casa, encontraram o corpo de um homem deitado de barriga para cima, com as mãos e pés amarrados, vestindo um jaleco azul onde se lia o nome Gabriel. A polícia não revelou se o homem tinha marcas de agressão, perfurações ou tiros.
A Polícia Civil foi acionada, e peritos e investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) foram à casa para analisar o local do crime. Segundo o delegado Erasmo Cubas, da SIG, Rossi estaria morto há quatro ou cinco dias.
A investigação vai tentar identificar a autoria, a motivação e as circunstâncias do crime.

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