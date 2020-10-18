Médico deixa garoto raspar sua cabeça após cirurgia bem-sucedida

Neurocirurgião Caio Nuto prometeu a Pedro, de 8 anos, que cortaria cabelo se menino ficasse careca para retirar tumor Crédito: Reprodução/Instagram

Em 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico, e neste domingo, 18, um profissional da medicina foi bastante notado por ter deixado um paciente raspar sua cabeça. O neurocirurgião Caio Nuto deu a autorização para Pedro Cardozo, que se recuperou de uma cirurgia por causa de um tumor cerebral.

O vídeo que mostra o garoto sorridente com uma máquina de raspar cabelos na mão passando a mãozinha pelos poucos e curtos fios que restaram na cabeça do médico foi compartilhado em 9 de outubro no Instagram e vem conquistando cada vez mais comentários positivos na rede social. O menino Nicollas, outro paciente do neurocirurgião, também aparece na gravação.

Pedro também usou uma caneta para desenhar na cabeça do médico uma cicatriz imitando a sua. "Caramba, Pedrão! Tu fez uma cicatriz maravilhosa. Olha o cirurgião! Estamos iguais agora, mostra a tua", diz o médico. O menino responde com bom humor: "é, acho que nós dois estamos ferrados".

"Momentos que justificam todo o esforço e nos faz esquecer o cansaço. Dois guerreiros: Pedrão e Nicollas", escreveu Caio ao publicar as imagens.

Em outro vídeo publicado em 13 de outubro, Pedro aparece agradecendo e contando feliz que receberia alta no dia seguinte.