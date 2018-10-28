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Médica publica que alta de paciente depende do voto e gera revolta

A Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande informou, em nota, que vai apurar o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 15:32

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 15:32

Publicação de médica em rede social Crédito: Reprodução/Facebook
A Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) de Campo Grande vai apurar o caso de um post no Facebook atribuído a uma médica, afirmando que era "dia de maldade" e de dar alta a pacientes dependendo do voto de cada um. Uma captura de tela do texto gerou revolta nas redes sociais. O perfil de Beatriz Padovan Vilela foi excluído.
"Hoje é dia de maldade. Perguntar pro paciente em quem vai votar antes da alta. Dependendo da resposta, alta só segunda!! #B17 É dessa vitamina que o povo brasileiro precisa!", dizia a publicação.
Uma crítica à atitude da médica publicada no Twitter na manhã deste domingo já angariou quase 2 mil curtidas e cerca de 1,1 mil compartilhamentos.
"Fica a observação para vocês tomarem cuidado", escreveu uma usuária do Twitter.
"Nossa! Que falta de ética! Tem que denunciar para o CRM!!", afirmou outra internauta.
Em nota, a Sesau orientou que o caso seja denunciado ao Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul, que "pode proceder na abertura de sindicâncias e processos disciplinares". A assessoria de imprensa do CRM-MS informou ao GLOBO que a denúncia foi recebida na noite deste sábado e será encaminhada ao setor responsável.
"O Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul esclarece que a entidade é uma autarquia federal sem posicionamento ou direcionamento político, sendo assim, a denúncia sobre a médica será encaminhada para o setor responsável para análise dos fatos e possível abertura de sindicância", diz o comunicado.
A Sesau ressaltou que "não concorda e não corrobora com opiniões, seja de conotação política ou não, que contrariem os códigos éticos profissionais, neste caso o da medicina, uma vez que o mesmo reforça que o profissional jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade".
No entanto, a pasta disse ainda que "não há nenhuma restrição sobre o livre pensamento, sendo o mesmo assegurado legalmente, considerando a liberdade individual dos servidores nas suas relações privadas, especialmente no uso de perfis pessoais nas redes sociais, sendo os mesmos responsáveis por responder cível e criminalmente pelos seus atos".
LEIA ABAIXO, NA ÍNTEGRA, A NOTA DA SESAU DE CAMPO GRANDE
"A SESAU não concorda e não corrobora com opiniões, seja de conotação política ou não, que contrariem os códigos éticos profissionais, neste caso o da medicina, uma vez que o mesmo reforça que o profissional jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.
Por outro lado, é importante lembrar que não há nenhuma restrição sobre o livre pensamento, sendo o mesmo assegurado legalmente, considerando a liberdade individual dos servidores nas suas relações privadas, especialmente no uso de perfis pessoais nas redes sociais, sendo os mesmos responsáveis por responder cível e criminalmente pelos seus atos.
A formalização de eventual denúncia seja coletiva ou individual em razão da manifestação da profissional também deve ser feita ao Conselho Regional de Medicina que pode proceder na abertura de sindicâncias e processos disciplinares."

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