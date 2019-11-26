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Avaliação de universidades

MEC divulga gabaritos preliminares do Enade

Também foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC, os 29 cadernos de provas das graduações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:46

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:46

Alunos em prova: Enade avaliou, entre outras áreas, bacharelado de Ciências Sociais e Ciências Humanas Crédito: Shutterstock
AGÊNCIA BRASIL - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, hoje (26), na internet, os gabaritos preliminares das questões objetivas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Também foram divulgados os 29 cadernos de provas das graduações avaliadas na edição deste ano.
O Enade foi aplicado no domingo (24) a estudantes concluintes de cursos de graduação. Ao todo, participaram 390.365 estudantes, que fizeram as provas em 1.063 municípios de todo o país. A divulgação do gabarito estava prevista para amanhã (27), de acordo com o Inep, mas foi antecipada.

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Nesta edição, o exame avaliou os cursos de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.
Os estudantes responderam a dez questões de formação geral, comuns aos cursos de todas as áreas, sendo duas discursivas e oito de múltipla escolha; e a 30 questões referentes a componentes específicos de cada área, sendo três discursivas e 27 de múltipla escolha.
O gabarito preliminar divulgado é apenas das questões objetivas da avaliação. O padrão de resposta para as questões discursivas e os gabaritos definitivos serão divulgados no início de 2020.
As manifestações contrárias aos gabaritos publicados podem ser encaminhadas ao endereço eletrônico [email protected] até 25 de janeiro de 2020.

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