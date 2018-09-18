MDB do Rio dá mais verbas para herdeiros de presos da Lava Jato

Danielle Cunha conversa com eleitores na Igreja Batista Nova Filadélfia, em São João de Meriti Crédito: Reprodução

MDB do Rio adotou um critério particular para distribuir o dinheiro aos candidatos na campanha eleitoral. No lugar dos políticos em busca da reeleição, que recebem a parcela mais expressiva dos fundos públicos, como O GLOBO revelou no domingo, a seção fluminense do partido privilegiou outro perfil: os apadrinhados de emedebistas poderosos que não podem concorrer neste ano por terem sido presos na Operação Lava Jato. O diretório dodo Rio adotou um critério particular para distribuir o dinheiro aos candidatos na campanha eleitoral. No lugar dos políticos em busca da reeleição, que recebem a parcela mais expressiva dos fundos públicos, como O GLOBO revelou no domingo, a seção fluminense do partido privilegiou outro perfil: os apadrinhados de emedebistas poderosos que não podem concorrer neste ano por terem sido presos na Operação Lava Jato.

Filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, detido em Curitiba, a publicitária Danielle Cunha recebeu R$ 2 milhões dos cofres do MDB do Rio. É o maior valor destinado pelo diretório a um candidato.

Danielle tem feito campanha em redutos eleitorais do pai e percorre igrejas. Da cadeia, onde está desde outubro de 2016 , Cunha está fazendo circular entre os eleitores evangélicos duas cartas assinadas por ele em que pede votos para a filha. Nas mensagens, obtidas por O GLOBO, o ex-deputado diz que ela vai defender suas bandeiras e também reclama de aliados políticos.

Mesmo neófita na política e candidata pela primeira vez, a filha de Cunha ganhou verba maior do que os deputados federais que tentam a reeleição Marco Antônio Cabral e Leonardo Picciani. Cada um recebeu R$ 1,5 milhão da direção nacional do MDB. Marco Antônio é filho do ex-governador Sérgio Cabral, preso desde novembro de 2016, e Leonardo, do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Jorge Picciani, que está em prisão domiciliar também no âmbito da Operação Jato.

Outro filho de Picciani, o deputado estadual Rafael Picciani não vai disputar a reeleição para se dedicar aos negócios da família. A aposta para a manutenção da influência no Legislativo estadual, portanto, está em Max Lemos, ex-prefeito de Queimados. O candidato angariou R$ 500 mil dos cofres do diretório local do MDB. Caso eleito, é um dos nomes cotados para ocupar a presidência da Alerj pelos próximos dois anos.

DOAÇÃO DE PAES

O valor recebido do MDB do Rio por ele é mais do que o dobro do transferido a deputados que têm mandato e tentam a reeleição, como Gustavo Tutuca e Marcio Canella, que ganharam R$ 200 mil cada.

Quem também foi beneficiada com R$ 500 mil foi a ex-prefeita de Saquarema Franciane Motta, que atualmente não tem mandato. Ela é mulher do deputado estadual Paulo Melo, ex-presidente da Alerj, preso em novembro do ano passado sob a acusação de receber propina de empresários do setor de transportes para beneficiá-los em projetos de lei na Assembleia.

"Decidimos não comentar sobre a estratégia eleitoral", disse Leonardo Picciani, que herdou do pai o comando do MDB no Rio, sem falar sobre o critério para a distribuição dos recursos.

Enquanto encabeça a lista dos candidatos a deputado federal pelo Rio que mais receberam recursos do MDB fluminense, Danielle contabiliza até uma doação de R$ 2,7 mil da campanha de Eduardo Paes, postulante ao Palácio Guanabara pelo DEM. Suas despesas contratadas já somam R$ 753 mil.

Mesmo de dentro da cadeia, Cunha articulou a campanha da filha, cercando-a de seus aliados de outras eleições. Na estratégia de entregar a ela seu espólio, o presidente da Câmara elaborou duas cartas repletas de versículos bíblicos. Ele diz ser inocente e sofrer perseguições. Afirma estar vivendo um calvário por ter sido o responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff. Em suas aparições na TV e no rádio, Danielle costuma exibir a cena do voto do pai contra a petista.

Nas cartas, Cunha fala das bandeiras que defendeu e cita a obtenção da renovação da concessão da Rádio Melodia, que pertencia a Francisco Silva, responsável por catapultar a carreira do emedebista na política. Francisco morreu em outubro do ano passado.

CUNHA RECLAMA DE ALIADOS

(DEM), ligado ao pastor Silas Malafaia. Em uma das mensagens , o ex-presidente da Câmara fala em ingratidão do deputado estadual Fábio Silva (DEM), filho de Francisco, que concorre à reeleição e com quem Cunha fazia dobradinha. A ira de Cunha é porque, em vez de Danielle, Fábio tem pedido votos para a reeleição do deputado federal Sóstenes Cavalcante, ligado ao pastor Silas Malafaia.

Apesar da ingratidão, oro a Deus para que continue abençoando Fábio Silva, filho de Francisco Silva, e que ele possa se reeleger deputado estadual. Certamente, ele vai lhe enviar uma carta pedindo voto para outro deputado federal, que deve estar financiando sua campanha, o que eu não poderia fazer pela minha situação atual. Francisco Silva, se vivo estivesse, jamais concordaria com isso, escreve Cunha.

Cunha já foi condenado pelo juiz Sergio Moro por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. Ele também já foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes pela Justiça Federal de Brasília por desvios na Caixa Econômica Federal.

Fábio e Danielle não retornaram os contatos da reportagem para falar sobre o assunto.