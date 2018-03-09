McDonald's causa polêmica ao ter só mulheres trabalhando

O cartaz indica a loja com 100% de mulheres na equipe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Neste Dia internacional da Mulher, a rede de lanchonetes McDonald´s decidiu ter lojas funcionando apenas com mulheres. A medida causou revolta entre os internautas, já que deu a entender que os funcionários homens estariam de folga no dia em que se celebram as lutas e conquistas femininas.

Na rede, milhares de internautas questionaram a campanha. "Folga para os homens no dia das mulheres?", "Se tá ruim pra gente, imagina para as mulheres que trabalham no McDonald´s?", "Parece piada" e "Que ideia ruim" foram alguns dos comentários feitos.

REDE DIZ QUE NÃO DEU FOLGA AOS HOMENS

Em nota, a rede esclareceu que os homens não foram liberados do trabalho, mas alocados em outras unidades para que a iniciativa acontecesse. Foram 20 lojas em todo o Brasil com apenas mulheres trabalhando. No Rio, a lanchonete da Freguesia, em Jacarepaguá, foi a escolhida para a ação que ocorreu também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas e Sergipe.