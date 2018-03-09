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Dia da Mulher

McDonald's causa polêmica ao ter só mulheres trabalhando

Homenagem pelo Dia internacional das Mulheres foi criticada por internautas

Publicado em 08 de Março de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 22:24
O cartaz indica a loja com 100% de mulheres na equipe Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Neste Dia internacional da Mulher, a rede de lanchonetes McDonald´s decidiu ter lojas funcionando apenas com mulheres. A medida causou revolta entre os internautas, já que deu a entender que os funcionários homens estariam de folga no dia em que se celebram as lutas e conquistas femininas.
> Novo golpe do WhatsApp promete kit de maquiagem no Dia da Mulher
Na rede, milhares de internautas questionaram a campanha. "Folga para os homens no dia das mulheres?", "Se tá ruim pra gente, imagina para as mulheres que trabalham no McDonald´s?", "Parece piada" e "Que ideia ruim" foram alguns dos comentários feitos.
REDE DIZ QUE NÃO DEU FOLGA AOS HOMENS 
Em nota, a rede esclareceu que os homens não foram liberados do trabalho, mas alocados em outras unidades para que a iniciativa acontecesse. Foram 20 lojas em todo o Brasil com apenas mulheres trabalhando. No Rio, a lanchonete da Freguesia, em Jacarepaguá, foi a escolhida para a ação que ocorreu também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas e Sergipe.
> Conheça mulheres capixabas que têm vidas que poderiam estar num filme
Esclarecemos que não houve folga para os rapazes que trabalham nesses restaurantes. Todos trabalharam normalmente conforme suas escalas. Houve apenas uma troca de locais de trabalho entre eles, para que esses 20 restaurantes pudessem reunir apenas mulheres na operação. Lamentamos que alguns clientes tenham concluído a mensagem de maneira equivocada, disse a rede em nota que também traz um pedido de desculpas.

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