Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Max Filho diz que Câmara errou ao barrar projeto de empréstimo
Vila Velha

Max Filho diz que Câmara errou ao barrar projeto de empréstimo

Prefeito de Vila Velha pretende reunir 15 mil assinaturas para reapresentar a proposta aos vereadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 22:53

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 22:53

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), considerou como "um erro" e "meramente política" a decisão da Câmara municipal de rejeitar o projeto que autorizaria o município a contratar um empréstimo de US$ 34 milhões, na 
sessão da última segunda-feira (08)
. Para reapresentar a proposta, o prefeito pretende recolher cerca de 15 mil assinaturas na cidade.
O empréstimo pretendido é junto ao Fundo Multilateral de Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e serviria para obras de drenagem e infraestrutura em bairros da região 5, a mais pobre da cidade.
"Foi um erro da Câmara, na minha avaliação. O projeto é muito bom para a cidade. As condições da operação de crédito são muito mais favoráveis do que as que outros municípios estão fazendo", disse o prefeito, que completou: "a decisão da Câmara foi política, meramente política".
Como o projeto de lei foi rejeitado pela Câmara, o Executivo só pode reapresentá-lo no ano seguinte. A proposta, segundo a Lei Orgânica do município, pode voltar ao plenário ainda este ano somente em duas hipóteses: por decisão da maioria dos vereadores ou por iniciativa popular de 5% dos eleitores da cidade - o equivalente a cerca de 15 mil pessoas.
O prefeito tratou da reapresentação do projeto, nesta quinta-feira (11), com lideranças comunitárias, que se comprometeram a trabalhar para reunir as assinaturas necessárias sobretudo nos bairros da região 5 que seriam os beneficiados com obras construídas com o dinheiro do empréstimo.
O empréstimo demandaria outros US$ 8 milhões de contrapartida do município. Após uma carência de cinco anos, o prazo de pagamento seria de até 15 anos, com juros de 0,5% ao ano. Para a prefeitura, a taxa é "muito mais vantajosa" do que a cobrada pela Caixa Econômica Federal, de 2%, em outras modalidades de empréstimos.
"O projeto foi aprovado à unanimidade na Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério do Planejamento. Só cinco municípios do Brasil foram aprovados. É uma janela de oportunidade que não podemos jogar agora. Se fecharem a porta agora, fecham a porta para o município. Se sairmos da pauta, já aprovados, voltamos para o final da fila e dificilmente teremos outro", afirmou Max Filho.
JUSTIFICATIVA
Na Câmara, a justificativa dos vereadores para barrar o projeto, por 11 votos a quatro, foi a de que o projeto tinha problemas técnicos. Os parlamentares não ficaram satisfeitos com o detalhamento das futuras obras nem com a especificação sobre como o empréstimo seria pago no futuro.
"A Câmara até quer, mas tem que beneficiar toda a cidade. O prefeito, talvez com pressa, não citou todas as regiões. Só a região 5. O empréstimo tem cinco anos de carência. Como vai estar o dólar lá? A prefeitura pode ficar cheia de dívida", afirmou o presidente da Câmara, Ivan Carlini (DEM), na ocasião.
POLÍTICA
Fontes ligadas ao Legislativo municipal atribuem a decisão da Câmara de barrar o empréstimo a uma "ressaca eleitoral". A rejeição à proposta, consumada no dia seguinte à eleição do último domingo, seria uma resposta ao prefeito liderada por Ivan Carlini (DEM), um dos principais articuladores da campanha do ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) à Câmara federal. Max Filho apoiou outras candidaturas a deputado federal na cidade e Neucimar não foi eleito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados