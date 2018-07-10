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Organização

Marun pede à PF investigação por vazamentos

Ministro da Secretaria de Governo, alvo da Polícia Federal na Operação Registro Espúrio, também recorreu à Procuradoria-Geral da República
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 23:38

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 23:38

Marun pede à PF investigação por vazamentos Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, anunciou que protocolou na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral de República notícia-crime contra o vazamento de informações ocorrido última quinta-feira, quando foi deflagrada a nova fase da Operação Registro Espúrio, que investiga suposta organização criminosa que cobrava pela emissão de registros de sindicatos no Ministério do Trabalho e que seu nome foi citado.
O problema é que, no pedido apresentado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal para a realização da nova operação, a PF também solicitou autorização para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de Marun. E é a este vazamento que o ministro se refere já que a busca em seu endereço não foi concretizado porque tanto o ministro relator do caso, Edson Fachin, quanto a PGR entenderam que não havia provas suficientes contra Marun e não autorizaram a operação contra ele. Por isso, Marun solicitou a abertura de inquérito policial tanto na PF, quanto na PGR para que a origem do vazamento seja descoberta.
Não me conformo com essa afirmação de que é impossível se descobrir quem vaza.
Vazamentos são crimes e são crimes mais grave quando praticados ou no âmbito da PF, da PGR ou do STF e que merecem uma cuidadosa e atenciosa investigação, desabafou o ministro, ao acrescentar que espera que em breve tempo o vazamento esteja elucidado. O ministro citou ainda que, na PF, lhe informaram que esta era a primeira vez que alguém toma uma atitude de criminalizar os vazamentos como essa, que classificou como nefasta e pediu pressa nas investigações.
Para o ministro, essa prática do acusa e enxovalha para só depois saber se processa e julga tem de deixar de existir no Brasil e se meu pleito contribuir para que essa prática chegue ao fim, estarei muito confortável e muito feliz. Na quinta-feira passada, quando foi realizada a operação, Marun já havia anunciado a intenção de pedir a investigação em relação às notícias de que haveria buscas contra ele, que não foram autorizadas ou realizadas, e se disse vítima de uma vazamento canalha.
Na ocasião, o ministro explicou que, há 90 dias, recebeu um grupo de sindicalistas do Mato Grosso do Sul que tinham demandas com relação à atividade sindical e que pediu a uma assessora que acompanhasse os sindicalistas ao Ministério do Trabalho para que fosse verificado ou não o atendimento das demandas, em um encaminhamento de demanda natural de sua função.

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