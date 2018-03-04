Marun critica inclusão de Temer em inquérito

Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasi

Um dia depois de o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), incluir o presidente Michel Temer em inquérito que apura repasses da Odebrecht ao PMDB em 2014, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, divulgou um vídeo, neste sábado (03), em que critica a decisão.

Marun diz que a Constituição é clara ao estabelecer que o presidente não pode ser investigado por fatos acorridos antes do início do seu mandato. Segundo ele, o objetivo do constituinte ao incluir isso na Constituição era não permitir que "questões menores ou até acusações mal intencionadas" pudessem prejudicar o funcionamento normal das instituições.

"O presidente pode sim ser acusado, investigado, processado mas se forem questões externas ao seu mandato, somente após o encerramento do mesmo", disse o ministro.

Ele afirmou que o governo está preocupado com essas "interpretações criativas que impedem e alteram o sentido da Constituição".