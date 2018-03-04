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Lava Jato

Marun critica inclusão de Temer em inquérito

Ministro diz que a Constituição é clara ao estabelecer que o presidente não pode ser investigado por fatos acorridos antes do início do seu mandato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 22:35

Publicado em 03 de Março de 2018 às 22:35

Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasi
Um dia depois de o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), incluir o presidente Michel Temer em inquérito que apura repasses da Odebrecht ao PMDB em 2014, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, divulgou um vídeo, neste sábado (03), em que critica a decisão.
Marun diz que a Constituição é clara ao estabelecer que o presidente não pode ser investigado por fatos acorridos antes do início do seu mandato. Segundo ele, o objetivo do constituinte ao incluir isso na Constituição era não permitir que "questões menores ou até acusações mal intencionadas" pudessem prejudicar o funcionamento normal das instituições.
"O presidente pode sim ser acusado, investigado, processado mas se forem questões externas ao seu mandato, somente após o encerramento do mesmo", disse o ministro.
Ele afirmou que o governo está preocupado com essas "interpretações criativas que impedem e alteram o sentido da Constituição".
"Decisões como essas de inclusão do presidente Temer no inquérito do fato eventualmente acontecido anteriormente ao seu mandato se constituem em flechas que tentam nos atingir nesse momento sublime em que finalmente superamos a recessão e conseguimos fazer com que o país volte a crescer", disse ele.

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