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Covid-19

Marinho: Casas do MCMV podem servir para deixar pessoas em quarentena

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou que o governo oferecerá imóveis do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para pôr pacientes da covid-19 em quarentena que não ficarem em hospitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 16:19

Publicado em 18 de Março de 2020 às 16:19

Rogério Marinho Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou nesta quinta-feira, 18, que o governo oferecerá imóveis do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para pôr pacientes da covid-19 em quarentena que não ficarem em hospitais. "Uma série de empreendimentos está acabada ou em vias do seu término", disse, no anúncio de medidas contra o coronavírus.
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Ele pontuou que as unidades serão disponibilizados ao Ministério da Saúde se houver necessidade. Marinho também afirmou que o Poder Executivo aguarda entre esta quarta-feira (18) e esta quinta-feira (19) a aprovação do decreto de calamidade pública, pedido ao Congresso. A ideia é trabalhar com a disponibilização de recursos para Norte e Nordeste por meio dos fundos constitucionais. Além disso, o ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que a estrutura da Defesa Civil estará a serviço de informar a população sobre cuidados, postos de atendimento e eventuais emergências.

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