Marina Silva: vitória de Biden é sopro de esperança para fim da crise civilizatória

Marina destacou ainda que o resultado aumenta a responsabilidade de todos os que defendem a democracia e seus valores como essenciais para a construção de caminhos para um mundo menos desigual, que valorize a diversidade e que se comprometa com o combate à emergência climática.

O resultado do pleito, segundo Marina, seria um "não" sem precedentes "aos ímpetos autoritários" do republicano Donald Trump e de todos que se aliaram a ele. "Que essa experiência seja um convite aos brasileiros para refletirem profundamente sobre os rumos que desejam dar ao seu destino e ao de seus filhos e netos", acrescentou.