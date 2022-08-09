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Folha de São Paulo

Marina Silva participa de palestra sobre mudanças climáticas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A FMU realiza nesta sexta-feira (12), às 19h, palestra sobre mudanças climáticas com a ex-ministra Marina Silva (Rede)....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 07:42

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 07:42

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A FMU realiza nesta sexta-feira (12), às 19h, palestra sobre mudanças climáticas com a ex-ministra Marina Silva (Rede).
O evento acontecerá no auditório da Casa Metropolitana do Direito, em São Paulo, com transmissão no canal da FMU no YouTube, e terá a participação de Giuliana de Toledo, editora de Ambiente da Folha.
Marina recusou convite para ser vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Governo de São Paulo e deve concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados.
A ação humana é a principal causa das mudanças climáticas, que têm gerado fortes chuvas em alguns países e ondas de calor em outros. No mês passado, por exemplo, os termômetros na Europa registraram altas temperaturas, provocando mortes e incêndios florestais em Portugal.
Data: Sexta (12)
Horário: 19h
Link da transmissão: https://youtu.be/HVuNQEmw_Jo

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