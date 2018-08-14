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Evento

Marina Silva é segunda a participar de debate sobre educação

Candidata participou de evento promovido por Todos Pela Educação

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 23:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 23:13
Marina Silva Crédito: Reprodução/Facebook
A candidata Marina Silva (Rede) foi a segunda a participar de diálogos com presidenciáveis promividos pelo Movimento Todos Pela Educação, organização suprapartidária e sem fins lucrativos. O evento vai até a próxima quarta-feira (15), quando os candidatos irão debater sobre o ensino no Brasil, focado na educação básica.
Por enquanto, quatro dos 13 candidatos confirmaram presença. A Agência Brasil acompanhará as discussões. Na terça-feira (14), será a vez do candidato a vice-presidente na chapa do PT, Fernando Haddad. O candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, participa dos debates na quarta-feira (15).
A série de diálogos, que conta com apoio do jornal Folha de S.Paulo, teve início na última sexta-feira (10), na capital paulista, com o candidato Ciro Gomes (PDT).
SUGESTÕES
O movimento Todos Pela Educação apresentou aos candidatos um plano com sete metas para quatro anos de mandato. A primeira meta é atenção especial à primeira infância, que inclui não só acesso a creches, mas direitos básicos como saúde, esporte e lazer. A segunda é a valorização dos professores, com investimentos em formação e organização de uma carreira, a fim de que os docentes se preparem para o desafio de elevar o padrão da educação brasileira.
As metas três e quatro dizem respeito ao currículo escolar: reformular o ensino fundamental (com foco na etapa do 6º ao 9° anos) e o ensino médio, ampliando a educação em tempo integral e aprimorando a grade curricular, bem como implementar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
A quinta meta propõe ainda aprimorar o processo de alfabetização para superar dados oficiais que indicam que 55% das crianças ainda são analfabetas ao final do 3º ano do primeiro ciclo do ensino fundamental.
A sexta proposta defende a atualização da gestão e da governança da educação no país, com uma organização mais clara das competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a partir da implantação do Sistema Nacional de Educação. A sétima e última meta trata do financiamento e prevê a mudança das regras atuais para que a distribuição dos recursos federais contemple as regiões mais necessitadas.
PROPOSTAS
Para a candidata Marina Silva, é preciso rever a emenda constitucional aprovada em 2017, que cria um teto, por 20 anos, para os gastos públicos. Para ela, a manutenção do patamar de investimentos significa também manter os serviços públicos no mesmo nível que estão atualmente. Nós vamos discutir para que o Brasil não tenha que ficar com a educação que tem, a saúde que tem, a menos que você advogue para que ela continue do mesmo jeito. Os brasileiros não querem que o orçamento público não invista mais em educação, saúde e segurança pública por 20 anos, enfatizou.
De acordo com Marina, os principais serviços públicos oferecidos pelo Estado brasileiro, incluindo a educação, estão aquém do necessário, por isso a necessidade de retomar os investimentos. Uma educação que não funciona como nós gostaríamos, uma saúde que está no caos, uma segurança pública que está no caos, enumerou.
A candidata reforçou, entretanto, o compromisso em controlar os gastos estatais. Você ter responsabilidade fiscal não significa que isso tenha que ser feito com prejuízo à vida dos brasileiros na dimensão em que estão propondo.
Ela destacou a importância de ensino superior e o ensino básico fazerem parte de um único sistema, não como concorrentes na escala de prioridades. Quem coloca essas pessoas para darem boas aulas são as universidades. Se elas não estão devidamente integradas no tripé da formação, da pesquisa e da extensão, a gente vai ter o processo empobrecido, ressaltou.
A gente precisa criar uma equação onde haja um processo de retroalimentação entre a base da pirâmide e o topo, que é quando se chega ao ensino superior, acrescentou. A candidata ponderou, no entanto, que é preciso ter atenção à qualidade das formações. Obviamente, nós vamos ter que trabalhar a qualidade, uma boa parte dos problemas que temos hoje na formação dos professores tem a ver com as políticas, de escolas que foram virando verdadeiras indústrias sem a devida qualidade em prejuízo da formação dos que mais necessitam.

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