Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Marina Silva defende que eleitor vote em quem acredita
Escolha

Marina Silva defende que eleitor vote em quem acredita

Recebida por correligionários e simpatizantes, Marina se emocionou ao lembrar que todas as vezes que retornava para o Acre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 18:23

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 18:23

Marina Silva Crédito: Edson Chagas
A candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, encerrou hoje (6), em Rio Branco, no Acre, sua campanha política. Emocionada, ela disse que está confiante que chegará ao segundo turno das eleições, pois se considera a melhor alternativa ao que chama de "polarização". "No primeiro turno, a gente vota em quem acredita", disse.
"O Brasil não pode ficar dividido entre a cruz da corrupção e a espada da violência e o saudosismo da ditadura", afirmou Marina no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, reiterando que o país não quer a polarização na política. "Uns estão votando porque têm medo, outros porque têm raiva. Mas você pode votar porque tem esperança", acrescentou.
Recebida por correligionários e simpatizantes, Marina se emocionou ao lembrar que todas as vezes que retornava para o Acre era recebida pelo pai Pedro Augusto da Silva, que morreu há nove meses. No entanto, agradeceu o apoio e disse que éali, no Norte, que estão as raízes dela. "Aqui que fui eleita vereadora e senadora."
Em Rio Branco, a candidata defendeu alternativas para garantir a sustentabilidade e energia solar. Também defendeu priorizar a educação, saúde e segurança. Segundo ela, o país precisa recuperar credibilidade para atrair investimentos.
Nas redes sociais, Marina Silva ressaltou a necessidade de as pessoas se desarmarem e assumirem uma postura mais pacífica. Ela se queixou que nem sempre é compreendida por ser uma pessoa de aparência frágil.
"Eu sou uma pacificadora que muitas vezes é mal compreendida, porque as pessoas entendem quem tem uma postura de amor no coração como se fosse uma pessoa fraca. Esse país não está precisando de força física, mas de força moral. Eu agradeço a Deus por não ter caído na tentação de ir pela porta larga do caminho da perdição, do ódio, da mentira e das falsas promessas. Sei que sou a melhor pessoa para unir os brasileiros."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados