Marina Silva defende aliança com PV: 'Temos identidade programática'

Marina Silva Crédito: Edson Chagas

A pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, defendeu nesta quinta-feira (2) a aliança da legenda com o Partido Verde, que deve ser formalizada até sábado, data da convenção que vai oficializar a candidatura da ex-ministra. A pré-candidata disse que tem identidade programática com Partido Verde. Apesar disso, o PV e a ex-senadora divergem em temas como aborto e drogas.

Segundo ela, não há problemas a serem resolvidos nos estados, porque seu partido já tem apoiado o PV em alguns lugares. Apesar disso, dirigentes da legenda têm resistido à aliança alegando que os acordos regionais já foram fechados e o apoio à Marina poderia prejudicá-los.

"Eu não vejo como um problema dos estados, porque nós já estamos com o PV em muitos estados. Mesmo depois que eu saí do PV (em 2012) temos apoiado candidaturas do partido a prefeito em muitos estados. Não é uma questão de reciprocidade, é identidade programática mesmo, em questões ambientais e várias outras", argumentou.

Questionada sobre as diferenças entre as posições mais progressistas do PV no campo dos costumes, a ex-senadora disse que o indicado do partido aliado para compor a chapa, o ex-deputado Eduardo Jorge, compreende que prevalecerá o que ela defende.

Eduardo Jorge e o PV, por exemplo, defendem a regulamentação do consumo de maconha e uma nova legislação sobre o aborto.

"Isso já era assim quando eu fui candidata do PV (em 2010 ela concorreu à Presidência pela primeira vez) e foi feita uma mediação. Ele (Eduardo) não era o vice mas eu era a candidata do partido. E ele já deu uma declaração que o programa é o da cabeça (de chapa), que ele compreende perfeitamente", argumentou Marina.

A pré-candidata da Rede minimizou as críticas de que a Rede apresentou o convite ao PV para formação da chapa na última hora. Dirigentes da legenda chegaram a chamar a proposta de "chacota".

Segundo ela, o grupo de trabalho eleitoral da Rede mantinha diálogo constante com outras legendas e que ela só se envolveu quando a conversa chegava à direção nacional.

"Agora, eu imagino que quando o porta-voz da Rede está falando com o presidente do PV, o presidente do PV representa o conjunto do partido politicamente. O convite, pelo contrário, foi um ato de respeito. Porque o Eduardo (Jorge), junto com o Eduardo Brandão, estava defendendo que fosse um apoio incondicional a minha candidatura, que fosse um apoio sem vice", explicou.