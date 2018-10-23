Marina Silva declara apoio a Fernando Haddad no segundo turno

Marina Silva Crédito: Reprodução/Facebook

Duas semanas após dizer que seria oposição qualquer que fosse o eleito para presidente, a ex-senadora Marina Silva (Rede) declarou nesta segunda-feira (22) apoio ao candidato Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições.

Em nota pública, Marina escreveu que vê no projeto político de Jair Bolsonaro (PSL) "risco imediato" contra a "estrutura de proteção ambiental", "os direitos e a diversidade existente na sociedade" e "as regras democráticas".

Em texto duro, Marina também faz críticas a dirigentes petistas que, segundo ela, "construíram um projeto de poder pelo poder, pouco afeito à alternância democrática", que infla realizações e não reconhece erros. E termina dizendo que a candidatura petista "pelo menos" "não prega a extinção dos direitos dos índios, a discriminação das minorias, a repressão aos movimentos, o aviltamento ainda maior das mulheres, negros e pobres". A nota termina declarando voto crítico e reafirma que seu partido será oposição em qualquer resultado