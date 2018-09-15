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Agenda

Marina Silva chega ao Espírito Santo

A candidata à presidência veio ao Estado cumprir agenda de campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 14:04

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 14:04

Marina Silva no Espírito Santo Crédito: Rafael Monteiros de Barros | CBN Vitória
A presidenciável Marina Silva (Rede) chegou ao Espírito Santo na manhã deste sábado (15), por volta das 10h30, para cumprir agenda de campanha no Estado. Ela realizou uma caminhada pela feira de Jardim da Penha, em Vitória, com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede).
"Estou muito feliz por retornar ao Espírito Santo, onde eu sou sempre muito bem recebida. Muito feliz com a recepção que temos aqui", disse a presidenciável.
Após cumprir agenda em Vitória, Marina realizou uma caminhada na Avenida Porto Seguro, em Jardim Carapina, na Serra. Ela discursou em um trio elétrico, com o prefeito Audifax e o candidato ao Senado, o delegado Fabiano Contarato (Rede).

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