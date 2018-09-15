Marina Silva chega ao Espírito Santo

A presidenciável Marina Silva (Rede) chegou ao Espírito Santo na manhã deste sábado (15), por volta das 10h30, para cumprir agenda de campanha no Estado. Ela realizou uma caminhada pela feira de Jardim da Penha, em Vitória, com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede).
"Estou muito feliz por retornar ao Espírito Santo, onde eu sou sempre muito bem recebida. Muito feliz com a recepção que temos aqui", disse a presidenciável.
Após cumprir agenda em Vitória, Marina realizou uma caminhada na Avenida Porto Seguro, em Jardim Carapina, na Serra. Ela discursou em um trio elétrico, com o prefeito Audifax e o candidato ao Senado, o delegado Fabiano Contarato (Rede).