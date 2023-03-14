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Indisposição

Marina Silva cancela agenda e é internada em Brasília

De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, a ministra está com sintomas de gripe e aguarda o resultado de mais exames - testes de Covid e dengue deram negativo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2023 às 06:19

Publicado em 14 de Março de 2023 às 06:19

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) se sentiu indisposta e foi internada nesta segunda-feira (13) em Brasília após cancelar sua agenda prevista para o dia.
De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, a ministra está com sintomas de gripe e aguarda o resultado de mais exames - testes de Covid e dengue deram negativo.
A ex-senadora e candidata à presidência da República pelo partido Rede, Marina Silva, durante coletiva, na Serra
Marina Silva está internada Crédito: Carlos Alberto Silva - 24/03/2019
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ela "está bem e segue em observação, seguindo orientação médica". Marina Silva está em um hospital particular da capital federal.
"Com sintomas de gripe, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cancelou a agenda na tarde desta segunda-feira (13) e foi internada em Brasília para realização de exames", disse o ministério em nota.
"Testes para Covid e dengue deram negativo. A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica."
Marina Silva desmarcou, entre outros compromissos, a declaração à imprensa que daria nesta segunda com o vice-chanceler e ministro da Economia e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck.
No começo de março, a ministra esteve em Roraima e visitou a Terra Indígena Yanomami para verificar a situação na região. Também viajou a Belém e encontrou líderes políticos.
Marina foi candidata à Presidência em 2010 e 2014 e ministra do Meio Ambiente nos dois primeiros mandatos de Lula, de 2003 a 2008.

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