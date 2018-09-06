Marina Silva adia visita ao Espírito Santo para semana que vem

A vinda ao Espírito Santo da candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, que estava agendada para esta sexta-feira (7) foi adiada para o dia 15, sábado da semana que vem. A visita constava na agenda de Marina, disponível no site da presidenciável, mas a data destinada à visitação ao Estado foi trocada por agendas em São Paulo.
Segundo o porta-voz da Rede no Estado, André Toscano, a mudança permitirá realizar uma "agenda política mais densa" no Espírito Santo em outra data, por ser fora do feriado.
Ao colunista Vitor Vogas, a assessoria de imprensa de Marina ressaltou, na última terça-feira (4), que a viagem não era considerada 100% certa porque "a agenda da candidata à Presidência é sempre muito dinâmica e sujeita a imprevistos".
No Espírito Santo, Marina aparece em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Futura e divulgada no último sábado (1º). No cenário sem Lula (PT), a candidata da Rede aparece com 15,3% da preferência dos entrevistados. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) lidera a pesquisa, com 26,1%.