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1º turno

Marina Silva: 'Polarização se tornou tóxica nessa campanha'

A ex-senadora ressaltou que respeita a decisão dos eleitores, mas destacou que havia opção fora da polarização entre os candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 01:19

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 01:19

Marina Silva Crédito: Vitor Jubini
Diante de um derretimento de sua candidatura, oficializado pelo resultado das urnas neste domingo (7), Marina Silva, candidata da Rede à presidência da República, creditou seu péssimo desempenho à estratégia do voto útil no primeiro turno.
"Infelizmente, uma realidade marcada cada vez mais pela velha polarização, que agora se tornou tóxica nessa campanha. As candidaturas que não estavam nesses polos tóxicos acabaram sofrendo um esvaziamento em função da pregação do voto útil", afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta noite no comitê de sua campanha, em Brasília.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
A ex-senadora ressaltou que respeita a decisão dos eleitores, mas destacou que havia opção fora da polarização entre os candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Os dois disputarão o segundo turno das eleições presidenciais.
"Essa foi uma eleição marcada pelo que se queria evitar e não pelo que se queria fortalecer e promover", lamentou. Questionados sobre como se posicionarão no segundo turno, Marina Silva e o vice em sua chapa, Eduardo Jorge, do PV, afirmaram ainda não terem tomado uma decisão, mas não descartaram declarar apoio em Haddad. Sem citar nomes, ambos disseram que não apoiam "candidatos autoritários".
"Não temos nenhuma identificação com nenhum projeto autoritário, pelo menos da minha parte. Mas também é preciso que se reconheça que a democracia é prejudicada tanto pelas ideias autoritárias quanto pelo uso da corrupção que distorce a opção soberana dos eleitores como aconteceu em 2014 com tudo o que está aí", afirmou Marina.
Marina e Eduardo Jorge disseram, contudo, que independentemente de quem seja eleito presidente, os dois partidos serão oposição ao próximo governo. "O Brasil vai precisar de uma oposição democrática e isso já podemos assegurar. A única forma de quebrar um círculo vicioso que levou o Brasil para situação", disse.

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