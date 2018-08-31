Marina poupa Bolsonaro e mantém discurso de mulher e mãe na TV

Marina Silva Crédito: Reprodução/Facebook

Marina Silva, não deve atacar adversários e deve reforçar o discurso de mulher, mãe, de origem humilde. A presidenciável estreia nesta sexta-feira, 31, nas inserções de televisão da disputa pelo Planalto nas eleições 2018. Com poucos segundos de televisão, a candidata da Rede,, não deve atacar adversários e deve reforçar o discurso de mulher, mãe, de origem humilde. A presidenciável estreia nesta sexta-feira, 31, nas inserções de televisão da disputa pelo Planalto nas eleições 2018.

Intitulado Temos um plano para o Brasil e todo brasileiro faz parte dele, a ex-ministra do Meio Ambiente vai apresentar um discurso de unificação do País e abordar o sentimento de indignação. A estratégia da campanha será mostrar a candidata e suas propostas e redirecionar o público para o seu site.

A campanha de Marina, segunda colocada na mais recente pesquisa do Ibope/Estadão/TV Globo na ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da disputa, ganhou fôlego após o embate com o líder nas pesquisas no mesmo cenário, Jair Bolsonaro (PSL). Ela criticou o fato de o deputado federal dizer que o problema da desigualdade salarial entre homens e mulheres já está resolvido nas leis trabalhistas.

Geraldo Alckmin (PSDB). Apesar disso, Marina não deve atacar Bolsonaro nas inserções. Ela tem pouco tempo e deixará esse trabalho para seus adversários com mais tempo de rádio e TV, como(PSDB).

Marina fortalecerá seu eleitorado feminino e jovem

Bolsonaro, com 13% (pela margem de erro, estão empatados, também no cenário sem Lula na disputa). A estreia da candidata na televisão terá como prioridade fortalecer seu eleitorado, majoritariamente feminino e jovem. A presidenciável tem, no eleitorado de 16 a 34 anos, a maior parte dos seus votos, segundo a mais recente pesquisa do Ibope/Estadão/TV Globo. Entre as mulheres, lidera com 15%, ao lado de, com 13% (pela margem de erro, estão empatados, também no cenário sem Lula na disputa).