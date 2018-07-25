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Sem coligação

Marina libera alianças estaduais da Rede nas eleições 2018

Partido tem como meta eleger o maior número de deputados federais para ultrapassar a cláusula de barreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 10:42

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 10:42

Marina Silva Crédito: Edson Chagas
A pouco mais de uma semana da convenção nacional e ainda sem partidos em sua coligação, a Rede liberou os diretórios estaduais para tocarem suas próprias alianças, e já trabalha com a possibilidade de palanque duplo em alguns Estados nas eleições 2018. O partido entende que a prioridade, além de eleger Marina Silva presidente, é garantir a sobrevivência da sigla elegendo um número suficiente de deputados federais para ultrapassar a cláusula de barreira  um mínimo de nove em nove Estados.
Em ao menos sete diretórios as negociações passam por seis siglas  PT (partido do qual Marina já fez parte e agora é crítica a ele), PCdoB, Podemos, PRTB, PPL e PSC  que têm pré-candidatos próprios ao Planalto. Além deles, PPS e PSB, que apesar de ainda não terem anunciado apoio oficialmente, estão mais próximos de outros presidenciáveis. Ainda que por ventura tenhamos discordância, o partido tem autonomia para tomar suas decisões (locais) levando em consideração a avaliação do próprio Estado, disse Marina nesta segunda-feira, 23, em entrevista coletiva.
O diretório da Rede em Santa Catarina, que pretende lançar o professor Rogério Portanova ao governo, também admite conversas com PPS, PPL, Podemos e PCdoB  dos presidenciáveis João Vicente Goulart, Alvaro Dias e Manuela dÁvila, respectivamente. O próprio Portanova participou de um encontro suprapartidário com Dias há duas semanas e disse que não tem problema nenhum em ter mais de um presidenciável.
O ideal é priorizar a candidatura de Marina, mas eles sabem que se for melhor para a Rede no Estado, pode-se admitir (duplo palanque), disse o porta-voz no Estado, Nelson Zunino.
No Espírito Santo, o porta-voz André Toscano traça cenários em que candidatos locais participem de eventos com Marina Silva e Manuela dÁvila. Pode acontecer que a gente consiga, por exemplo, acomodar o PCdoB com a candidatura a deputado estadual e senador. Não precisa ser governador. Aí a gente consegue acomodar a Manuela no palanque, afirmou. No Estado, a Rede conversa ainda com PV, PHS e PSC.
A dificuldade da Rede em fechar alianças também reflete nas negociações com o PSB nos Estados. No Distrito Federal e no Amazonas, os diretórios estaduais desistiram de lançar pré-candidatos ao governo em troca de uma aliança com o PSB, visando aproximar as siglas nacionalmente  o que acabou não ocorrendo. O PSB está dividido, mas no Amazonas estamos em harmonia. Eles aqui são marineiros, não querem votar no PT e muito menos no Ciro Gomes (PDT), disse o coordenador do diretório amazonense, João Lúcio.
Já o PPS, apesar de o presidente da sigla, deputado Roberto Freire (SP), declarar apoio ao presidenciável tucano, Geraldo Alckmin, pode estar em ao menos três coligações com a Rede  em Rondônia e Santa Catarina. O partido apoiou Marina em 2010 e 2014 e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) já chegou a dizer que Freire seria um bom vice neste ano.
Ao menos em Rondônia, a chapa Rede-PPS está mais próxima de se concretizar. Estamos bem afinados. Está praticamente acertado. Para nós, não vejo nenhum problema em dividir palanque com Marina ou outro nome com quem o PPS decida coligar nacionalmente, disse o presidente da sigla no Estado, Jaime Kalb.
Em Pernambuco, o pré-candidato da Rede, Júlio Lóssio, negocia apoio ao PT, um partido da polarização, como integrantes da Rede costumam se referir à legenda. Penso que as questões regionais têm que ser respeitadas, afirmou Lóssio, que admite a possibilidade de sair como vice na chapa da vereadora do Recife Marília Arraes, caso o PT decida mesmo lançá-la candidata ao governo.
Vice. Marina citou nesta terça-feira, 24, o economista Ricardo Paes de Barros, idealizador do Bolsa Família, como um possível nome para ser vice em sua chapa. Ele é filiado à Rede e colabora com a campanha da pré-candidata.

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