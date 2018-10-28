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Apoio crítico

Marina diz que votou em Haddad pelo 'índio, negro e meio ambiente'

'A candidatura de Bolsonaro representa um risco imediato à defesa dos direitos humanos, da proteção do meio ambiente, da defesa dos grupos vulneráveis e da própria democracia', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 19:53

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 19:53

A candidata derrotada à Presidência da República pela Rede Sustentabilidade no primeiro turno das eleições, Marina Silva, chegou para votar na sede do Incra, em Rio Branco, aproximadamente às 9h deste domingo (28). Acompanhada de familiares e militantes do partido, não enfrentou fila. A seção estava vazia quando confirmou voto no petista Fernando Haddad.
"O meu voto foi na defesa do índio, na defesa do negro, do meio ambiente, porque entendi que a candidatura na qual declarei o meu voto pelo menos não faz uma ameaça imediata a esses grupos vulneráveis. E foi dessa forma que votei", afirmou Marina.
Marina Silva durante campanha no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O "apoio crítico" da Rede Sustentabilidade no segundo turno das eleições é feito com um alerta. "E, já dizendo de antemão que, independente de quem ganhe, serei oposição na defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, do combate à corrupção", declarou.
Na fala da ex-ministra de Lula, é evidente a ressalva que faz à gestão petista, embora não faltem críticas ao candidato favorito nas pesquisas. "A candidatura de Bolsonaro representa um risco imediato à defesa dos direitos humanos, da proteção do meio ambiente, da defesa dos grupos vulneráveis e da própria democracia".
Sobre o PT, ela reforça o apoio a Haddad com restrições. "O professor Fernando Haddad pelo menos não faz uma discussão odiosa contra índios, contra negros, contra o meio ambiente. É preciso que reconheçam erros graves que foram praticados, mas nesse momento nós temos que estar atentos para aquilo que está acima de nós. Não é o momento de estar olhando para os nossos próprios interesses".

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