Marina diz que Justiça tem que ir atrás de outros criminosos protegidos pelo foro privilegiado

Marina Silva Crédito: Flick | Talita Oliveira

Antes mesmo do final do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas já havendo maioria para rejeitar a candidatura de Lula, Marina Silva, candidata da Rede à presidência, divulgou nota, afirmando que o processo eleitoral poderá prosseguir. Ela disse no entanto, que outros políticos que cometeram crimes também deveriam ser punidos.

"A partir desta decisão do TSE, o processo eleitoral poderá prosseguir de acordo com os ritos legais. Porém, a Justiça ainda precisa alcançar todos aqueles que cometeram crimes e que estão protegidas pelo manto da impunidade do foro privilegiado", disse Marina, em nota.

A candidata da Rede esteve na noite desta sexta-feira em Três Rios, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ao lado do candidato a senador Miro Teixeira, Marina sem citar o nome do adversário do PSL, Jair Bolsonaro, falou de segurança pública e criticou a proposta de armar a população. Marina disse que fará uma campanha limpa e sem agressões, mas que pretende combater ideias.

"A ideia que o problema da segurança se resolve distribuindo uma arma para cada pessoa, isso é uma mentira, uma ilusão. As pesquisas mostram no Brasil e nos Estados Unidos que para cada arma a gente acrescenta um morto. Você não pode transferir para o cidadão indefeso, para uma mulher indefesa, a responsabilidade de seu polícia civil, militar e a Justiça que tem que fazer", disse a candidata que acrescentou : "É muito fácil falar grosso, ficar berrando alto para depois dizer para o cidadão, agora toma o teu revólver defenda sua casa, sua família".

Ao falar sobre segurança pública, ela lembrou que hoje são 63 mil pessoas assassinadas por ano. Marina foi muito aplaudida durante seu discurso, mas antes da sua chegada alguns eleitores dos deputados que promoveram o evento disseram que não tinham decidido se votariam nela.

No seu discurso, Marina lembrou da crise da saúde e da falta de emprego, além dos problemas na educação do país. A candidata também falou que no Congresso Nacional há mais de 200 deputados e senadores investigados na Lava-Jato:

"O dinheiro que é para ser usado na saúde, na educação está sendo usado para o enriquecimento ilícito- disse Marina convocando o público a substituir os 200 investigados por pessoas que sejam ficha limpa e fazer a operação " lava voto".

Mesmo sendo de outro partido o prefeito da cidade Josimar Sales (PDT) compareceu ao evento e foi elogiado por Mariana. O encontro ocorreu em clube e foi promovido pelos candidatos a deputados federal pastor Márcio Matos e a estadual partir Laércio. Vários políticos da região compareceram e pediram votos para os candidatos da Rede.



