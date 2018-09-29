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Polêmica

Marina diz que Bolsonaro 'amarelou' sobre não aceitar resultado

No protesto do Largo da Batata, os 'marineiros' vestem adesivos de #ElaSim, em referência à candidata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 20:40

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 20:40

Marina Silva participa do ato contra Bolsonaro neste sábado (29) que acontece em São Paulo Crédito: Flick | Talita Oliveira
A presidenciável Marina Silva (Rede) disse que o concorrente Jair Bolsonaro (PSL) "amarelou", a respeito da sua declaração de não aceitar o resultado da disputa, caso ele não seja eleito. A candidata participa do ato #EleNao, contra Bolsonaro, em São Paulo, na tarde deste sábado (29).
"Parece um discurso de quem está amarelando diante da crítica da opinião pública", disse. "No Norte, quando alguém se porta desse jeito, quando pega a bola e tenta encerrar o jogo com a bola na mão, como se fosse o dono da bola e do jogo, a gente chama isso de amarelar", completou, acompanhada de seu vice, Eduardo Jorge.
No protesto do Largo da Batata, os "marineiros" vestem adesivos de #ElaSim, em referência à candidata.

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