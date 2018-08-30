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Críticas

Marina defende ajuda humanitária a venezuelanos que chegam ao Brasil

Candidata critica posições de governos anteriores que, segundo ela, erraram ao não agir politicamente contra a crise

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 21:36
Marina Silva Crédito: Flick | Talita Oliveira
A candidata da Rede à Presidência da República nas eleições 2018, Marina Silva, disse que é preciso organizar um programa de ajuda humanitária aos venezuelanos que estão deixando seu país de origem. "A situação da Venezuela é dramática, pela perda da democracia e em relação ao sofrimento do seu povo", disse.
"O governo brasileiro errou quando, por alinhamentos políticos, não fez prevalecer o ideal que nos deve orientar e nos deixou sem nenhuma ação política", falou, criticando a atuação dos governos em relação ao regime de Nicolás Maduro. "O Brasil tinha de liderar na América Latina o esforço diplomático para que a Venezuela não chegasse aonde chegou", afirmou.
Questionada sobre suas propostas em relação ao subsídio ao óleo diesel, que deve ser extinto em janeiro do ano que vem, ou seja, já na posse do próximo presidente, Marina disse que o governo de Michel Temer teve uma atitude desastrosa em relação aos combustíveis.
"O subsídio ao combustível é ir na contramão dos esforços que devemos ter na redução de emissão de gás carbono", afirmou. "Estar sujeito a um único modal de transporte é deixar o País na mão, como na greve dos caminhoneiros. A greve poderia ter sido evitada, mas em um governo sem credibilidade fica muito difícil", disse.
A candidata foi questionada sobre como deve lidar com a bancada ruralista, que tem força no Congresso Nacional, caso seja eleita. "Sempre trabalhei com convencimento. Não tenho medo de diálogo com o Congresso", respondeu.
Sobre o armamento, Marina disse que a solução para a segurança pública no Brasil é permitir que bandidos não usem arma e não distribuir armas para que a população se defenda sozinha. "Não vamos combater violência distribuindo armas para as pessoas", afirmou.

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