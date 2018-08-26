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Eleições 2018

Marina cobra igualdade de salário e geração de empregos para mulheres

A campanha da candidata reforçou sua aproximação com as mulheres desde que a ex-ministra se envolveu numa discussão sobre o direito à igualdade de salários com o candidato Jair Bolsonaro (PSL)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 22:52

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 22:52

Marina Silva Crédito: Reprodução/Facebook
A candidata à Presidência pela Rede, Marina Silva, defendeu políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres em evento realizado neste sábado na praça 22 de Novembro em Mauá, no ABC Paulista. Marina tem intensificado agendas voltadas para o eleitorado feminino. A campanha da candidata reforçou sua aproximação com as mulheres desde que a ex-ministra se envolveu numa discussão sobre o direito à igualdade de salários com o candidato Jair Bolsonaro (PSL), na semana passada, durante o debate da "RedeTV!".
Na segunda-feira, Marina foi a Pernambuco encontrar com Maria da Penha, que inspirou a legislação que criminaliza a violência doméstica. No domingo, Marina deverá participar de outro encontro com mulheres, desta vez no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Questionada na tarde deste sábado sobre se sua estratégia ajudou a fortalecer sua candidatura no eleitorado feminino em detrimento de Bolsonaro, Marina negou que sua resposta tenha sido dada de caso pensado para ganhar votos.
"Foi apenas uma postura de responder a altura. Não é pelo fato de estar na CLT que não precisa se preocupar. Precisa se preocupar, sim. É preciso fiscalizar aqueles que não pagam salários iguais, que discriminam mulheres na entrevista de emprego", disse Marina, que fez corpo a corpo com eleitoras, tirou selfies e fez um discurso de cerca de 15 minutos ao subir num pequeno tablado, rodeada de candidatos a deputado federal, senado e governo estadual de menor expressão.
Na quarta-feira, a pesquisa Datafolha de intenções de voto mostrou que a rejeição do ex-militar entre as mulheres cresceu nove pontos percentuais. O salto foi de 34% para 43%, das eleitoras que disseram que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Por outro lado, Bolsonaro subiu 2% nas intenções de votos entre as mulheres (de 14% para 16%), quando testado o cenário sem Lula.
Marina também fez promessas de geração de empregos para mulheres, como por meio da construção de 1,5 milhão de casas com placas solares. No entanto, ela não explicou quantos postos de trabalho seriam gerados com essa medida. Apenas afirmou que uma parte dos investimentos são feitos para geração de energia serão deslocados para as energias renováveis:
"É só ter um plano para que se faça uma matriz energética limpa, diversificada e segura. Vamos fazer 1,5 milhão de casas com placas solares. E isso geraria muitos empregos", disse a candidata.

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