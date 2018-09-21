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No 1º turno

Marina: Brasileiros têm de estar unidos para dar o voto do coração

A declaração foi dada após o debate das emissoras católicas e da CNBB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 09:24

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 09:24

Marina Silva chega ao Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, repetiu o mantra que tem usado para comentar a queda das intenções de voto e pregou "o voto com o coração" no primeiro turno.
A declaração foi dada após o debate das emissoras católicas e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Marina também falou da necessidade de "dar férias ao PT, ao MDB e ao PSDB".
Questionada sobre a disputa dentro da campanha do concorrente Jair Bolsonaro (PSL), Marina disse que há curto-circuito na chapa concorrente.
Durante o debate, Marina disse que "o Posto Ipiranga" de Bolsonaro estava "pegando fogo", em referência às divergências dele com o economista Paulo Guedes.

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