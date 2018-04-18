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  • Marielle Franco será homenageada em festival de cinema LGBT na Itália
Homenagem

Marielle Franco será homenageada em festival de cinema LGBT na Itália

Mostra LGBT mais antiga da Europa acontece em Turim entre 20 e 24 de abril

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 18:40
Marielle será homenageada em festival de cinema na Itália Crédito: Reprodução/Instagram
A vereadora Marielle Franco, morta a tiros no dia 15 de março, será uma das homenageadas do 33° Lovers Film Festival, a mostra de cinema LGBT mais antiga da Europa, entre os dias 20 e 24 de abril, em Turim, na Itália. O festival também vai homenagear o policial Xavier Jugelè, membro da Flag, associação LGBT da polícia francesa, morto em 20 de abril do ano passado num atentado em Paris, com o curta "Xavier".
Durante o festival serão exibidos 81 filmes vindos de 24 países, sendo seis estreias mundias, quatro europeias e 52 nacionais. Segundo o fundador e presidente do festival, Giovanni Minerba, o objetivo da mostra é falar de amor.
"Nossos filmes falam principalmente de amor, entendido como a mais alta expressão de liberdade", disse Minerba, para a agência de notícias italiana "Ansa".
Além dos filmes exibidos, o festival também tem uma mostra competitiva internacional chamada "Irregular lovers". Segundo o site da mostra, podem participar filmes de todos os tipos e formatos com atenção especial para inovação da linguagem narrativa e visual. O filme vencedor será exibido em novembro no Centro de Arte Contemporânea de Genebra.

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