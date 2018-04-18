Marielle Franco será homenageada em festival de cinema LGBT na Itália

Marielle será homenageada em festival de cinema na Itália Crédito: Reprodução/Instagram

A vereadora Marielle Franco, morta a tiros no dia 15 de março, será uma das homenageadas do 33° Lovers Film Festival, a mostra de cinema LGBT mais antiga da Europa, entre os dias 20 e 24 de abril, em Turim, na Itália. O festival também vai homenagear o policial Xavier Jugelè, membro da Flag, associação LGBT da polícia francesa, morto em 20 de abril do ano passado num atentado em Paris, com o curta "Xavier".

Durante o festival serão exibidos 81 filmes vindos de 24 países, sendo seis estreias mundias, quatro europeias e 52 nacionais. Segundo o fundador e presidente do festival, Giovanni Minerba, o objetivo da mostra é falar de amor.

"Nossos filmes falam principalmente de amor, entendido como a mais alta expressão de liberdade", disse Minerba, para a agência de notícias italiana "Ansa".