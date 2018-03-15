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Morte de vereadora

Marielle: Anistia Internacional pede 'investigação imediata e rigorosa'

OAB-RJ também exige apuração do crime contra a vereadora do PSOL

Publicado em 15 de Março de 2018 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 10:50
Vereadora Marielle Franco (PSOL) Crédito: Thais Alvarenga/Reprodução Facebook
A Anistia Internacional Brasil pede que seja feita uma "investigação imediata e rigorosa"do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) na noite desta quarta-feira na região central do Rio. A entidade emitiu uma nota no início da madrugada desta quinta-feira, frisando que "não podem restar dúvidas a respeito do contexto, motivação e autoria" do crime.
Marielle Franco foi morta a tiros na esquina das ruas Joaquim Palhares e João Paulo I. Policiais da Divisão de Homicídios (DH) que investigam o caso acreditam que os responsáveis pelo crime já sabiam o lugar exato que a parlamentar ocupava dentro do carro: no banco traseiro à direita. Nenhum pertence foi levado. A principal linha de investigação é a de execução.
"O Estado, através dos diversos órgãos competentes, deve garantir uma investigação imediata e rigorosa do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro e defensora dos direitos humanos Marielle Franco", diz a Anistia Internacional.
"Marielle Franco é reconhecida por sua histórica luta por direitos humanos, especialmente em defesa dos direitos das mulheres negras e moradores de favelas e periferias e na denúncia da violência policial. Não podem restar dúvidas a respeito do contexto, motivação e autoria do assassinato de Marielle Franco. #JustiçaParaMarielle", relata a organização.
OAB-RJ TAMBÉM PEDE APURAÇÃO RIGOROSA
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), Felipe Santa Cruz, também exigiu uma "apuração rigorosa e imediata" do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista na noite desta quarta-feira, segundo comunicado da instituição emitido pouco após o carro onde estavam ter recebido vários tiros.
"A OAB/RJ não vai descansar enquanto os culpados não forem devidamente punidos. Os tiros contra uma parlamentar eleita e em pleno cumprimento do mandato atingem o próprio Estado democrático de Direito", afirmou Santa Cruz.
"Assim que tomou conhecimento dos bárbaros assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, ocorridos na noite desta quarta, no bairro do Estácio, região central do Rio, o presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, entrou em contato com a Chefia de Polícia para cobrar uma imediata e rigorosa apuração do crime", afirma a nota.

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