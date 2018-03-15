'Marido maravilhoso', diz viúva de motorista morto junto com Marielle

Anderson Pedro Gomes, motorista assassinado junto com a vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook (Agatha Arnaus)

O motorista Anderson Pedro Gomes, assassinado enquanto dirigia o carro em que estava a vereadora Marielle Franco (PSOL), era visto como "um pai muito amoroso" e "um marido maravilhoso" por sua família. A viúva dele, Ágatha Arnaus Reis, afirmou, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, que ainda está sendo difícil aceitar o que aconteceu.

"Anderson era uma pessoa muito boa, ele ajudava todo mundo no que ele pudesse. Um pai muito amoroso, um marido maravilhoso. E, como muitos nesse estado atual, fazendo bico pra tentar sustentar a família. Eu sou funcionária pública do estado. A gente tá vivendo um momento horrível. E Deus levou meu marido, não sei com que propósito. Ainda é difícil aceitar", lamentou Ágatha.

Anderson e a vereadora foram mortos a tiros após o carro em que estavam ter sido atingido pelo menos nove vezes. O motorista foi atingido por pelo menos três tiros na lateral das costas, enquanto Marielle foi assassinada com cinco tiros na cabeça. Nenhum pertence foi levado. A principal linha de investigação é execução.