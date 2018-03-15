Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Marido maravilhoso', diz viúva de motorista morto junto com Marielle
Criminalidade

'Marido maravilhoso', diz viúva de motorista morto junto com Marielle

Anderson Pedro Gomes foi atingido por pelo menos três tiros na lateral das costas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 16:43

Publicado em 15 de Março de 2018 às 16:43

Anderson Pedro Gomes, motorista assassinado junto com a vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook (Agatha Arnaus)
O motorista Anderson Pedro Gomes, assassinado enquanto dirigia o carro em que estava a vereadora Marielle Franco (PSOL), era visto como "um pai muito amoroso" e "um marido maravilhoso" por sua família. A viúva dele, Ágatha Arnaus Reis, afirmou, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, que ainda está sendo difícil aceitar o que aconteceu.
"Anderson era uma pessoa muito boa, ele ajudava todo mundo no que ele pudesse. Um pai muito amoroso, um marido maravilhoso. E, como muitos nesse estado atual, fazendo bico pra tentar sustentar a família. Eu sou funcionária pública do estado. A gente tá vivendo um momento horrível. E Deus levou meu marido, não sei com que propósito. Ainda é difícil aceitar", lamentou Ágatha.
Anderson e a vereadora foram mortos a tiros após o carro em que estavam ter sido atingido pelo menos nove vezes. O motorista foi atingido por pelo menos três tiros na lateral das costas, enquanto Marielle foi assassinada com cinco tiros na cabeça. Nenhum pertence foi levado. A principal linha de investigação é execução.
Policiais da Divisão de Homicídios (DH) que investigam o assassinato da vereadora acreditam que os responsáveis pelo crime já sabiam o lugar exato que a parlamentar ocupava dentro do carro: no banco traseiro à direita. Segundo agentes da especializada, os disparos foram feitos de trás para frente do veículo e entraram pela janela lateral traseira. Por estar na linha de tiro, o motorista também foi alvejado. O carro, um Chevrolet Agile branco, tem vidros escurecidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados