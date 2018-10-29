Maricá castiga Paes com desempenho pior que no resto do RJ

Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio Crédito: Wilton Junior|Estadão

Os eleitores de Maricá não perdoaram Eduardo Paes (DEM), chamada por ele de "merda de lugar". Os resultados do primeiro turno já indicavam que o candidato não era muito popular na cidade, e a apuração deste domingo ratificou o mau desempenho. O ex-prefeito teve apenas 33% dos votos válidos no município, abaixo dos 40% atingidos no estado todo e dos 51% na capital.

Paes e Wilson Witzel (PSC) disputavam cerca de 40 mil votos recebidos por outros candidatos no primeiro turno no município. Os dados mostram que Witzel foi mais eficaz. O governador eleito teve 22 mil votos a mais que os registrados no primeiro turno e atingiu 46 mil na cidade (66,6% dos votos válidos), enquanto Paes teve um acréscimo de 15 mil votos, chegando a 23 mil (33,3%).

Paes visitou a cidade várias vezes e pediu desculpas pelo desdém registrado em conversa por telefone com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgada em 2016. Durante a campanha chegou a dizer que seria o mais votado na cidade e, se eleito, colocaria lá um centro administrativo do governo do estado, nos moldes do que fez em Madureira, com o Palácio Rio 450.

No segundo turno, o ex-prefeito do Rio contou com o apoio de Washington Quaquá, ex-prefeito e presidente do diretório estadual do PT. A força de Quaquá em Maricá colocou a candidata do partido, Márcia Tiburi, como a segunda mais votada na cidade no primeiro turno, com 14 mil votos.